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Сенатор перечислила категории россиян с правом на надбавку к пенсии с 2022 года

Полина Долганова

Общество
Сенатор перечислила категории россиян с правом на надбавку к пенсии с 2022 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 2022 года «сельская» надбавка к пенсионным выплатам будет доступна даже тем россиянам, которые переехали в города. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По ее словам, с 1 января следующего года соответствующую надбавку будут также начислять тем жителям РФ, которые ранее утратили ее из-за смены места проживания и переехали в крупные города.

Бибикова напомнила, что надбавка составляет 25 процентов от фиксированной пенсии. Она положена тем пенсионерам, которые 30 и более лет были заняты в отрасли сельскохозяйственного производства и живут в селе.

В настоящее время право на дополнительную выплату имеют только те граждане, которые проживают в сельской местности на постоянной основе.

Сенатор подытожила, что надбавка также полагается тем пенсионерам, которые долгое время работали на Крайнем Севере, передает «Парламентская газета».

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

30 августа премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство выделит на выплаты пенсионерам более 450 миллиардов рублей. Он уточнил, что выплаты получат также работающие и военные пенсионеры. Премьер-министр добавил, что пенсионеры должны получить выплаты без дополнительных формальностей.

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