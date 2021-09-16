Лекторий Музея архитектуры открывает новый сезон

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева с 21 сентября приглашает москвичей и гостей столицы присоединиться к познавательным лекциям. Здесь можно узнать об архитектурном наследии Антонио Гауди, увидеть «русский след» во Франции, посмотреть на неизвестную архитектуру средневековой Польши.

Новый сезон лектория стартует 21 сентября с лекции «Барселона Антонио Гауди». Каталонский мастер, чье творчество резко отвергалось и было забыто испанцами на протяжении более 40 лет, сегодня считается одним из самых значимых архитекторов ХХ века. На лекции слушатели проследят этапы становления собственного стиля мастера, рассмотрят разработанные им конструктивные решения и идеи «цепной» арки, узнают об источниках вдохновения и увидят не только самые известные постройки Гауди, но и его малоизвестные работы.

В программе цикла лекций также значатся следующие темы: «Русский след» во Франции», «Великий муж Екатерина II» и ее зодчие», «Неизвестная архитектура средневековой Польши», «Больницы Москвы в глазах архитекторов XIX века», «Деконструкция: от философии к практике архитектуры», «Площадь трех вокзалов: энциклопедия московской архитектуры XIX–XX веков», «Футуризм в архитектуре», «Прогулка по Монмартру», «Борис Иофан. До и после Дворца советов», «Александр Дейнека. Монументализм на стыке авангарда и соцреализма», «Двигатель перемен: архитектурный конкурс в СССР» и «Тектоника прекрасного».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.