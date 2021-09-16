Опубликовано видео вооруженного нападения на отдел полиции в Воронежской области

Фото: Вечерняя Москва

Появилось видео вооруженного нападения на отдел полиции, которое совершил мужчина в Воронежской области. Ролик оказался в распоряжении редакции «Вечерняя Москва».

По предварительной информации, утром 16 сентября неизвестный мужчина с автоматом и в военной форме подъехал на автомобиле «Нива» к отделению полиции в городе Лиски и открыл огонь.

Через некоторое время он проник внутрь здания, подорвал взрывное устройство и убежал. В результате инцидента никто не погиб, один полицейский получил ранения.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина выходит из машины и оставляет у отдела полиции взрывное устройство. После этого он отбегает от стены, а устройство взрывается.

Видео: Вечерняя Москва

Позднее стало известно, что мужчина, который подозревается в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области, может быть причастен еще к трем убийствам.

По предварительным данным, после инцидента в отделении полиции мужчина убил троих человек в поселении Волчанском. Жертвами оказались женщина и двое детей.