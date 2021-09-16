Суд приговорил к 8 годам колонии водителя «Мерседеса», который сбил двух пешеходов в Москве

Фото: Пресс-служба суда

Восемь лет тюрьмы получил 25-летний житель столицы Хусен Сомон, который сбил двух женщин и почти сутки скрывался от полиции у друга. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 16 сентября.

— Головинский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя столицы Хусена Сомона. Он осужден по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места его совершения», — рассказала Нефедова.

Видео: Головинский суд / Пресс-служба

Хусена Сомона приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на три года.

— Судом также удовлетворены гражданские иски родственников потерпевших, — заключила Нефедова.

15 сентября сообщалось, что прокурор запросил 12 лет колонии для сбившего насмерть двух женщин в Москве.

Авария на Пулковской улице произошла 23 марта. По словам мужчины, вблизи станции метро «Водный стадион» он потерял управление и врезался в стоящую машину.

После случившегося Хусен выскочил из автомобиля, поймал попутное такси и отправился в больницу, поскольку «ударил ногу». О том, что под колесами его Mercedes оказались две женщины, он якобы не знал.

Мужчина почти сутки скрывался от полиции у друга. После задержания он заявил, что хотел вернуться на место аварии, но не сделал этого и надеялся, что полицейские сами за ним приедут.

Одна из пострадавших скончалась на месте происшествия, не дождавшись помощи медиков. Вторая женщина умерла в реанимации на следующий день.