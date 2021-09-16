Столичные врачи вылечили еще 1469 пациентов с COVID-19 за сутки

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Столичные врачи вылечили еще 1469 пациентов с COVID-19 за минувшие сутки. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказали в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом, общее число выздоровевших горожан увеличилось до 1 469 620.

В столице за последние сутки выявили 2479 новых случаев коронавируса. За минувшие 24 часа 647 человек госпитализировали, 45 пациентов скончались. По данным на 16 сентября, на ИВЛ находятся 258 человек.

Фото: Оперштаб

За последние 24 часа в России выявили 19 594 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 14 сентября сообщил, что более 700 тысяч россиян с коронавирусом находятся под наблюдением врачей. По его словам, система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи, но сохраняется большая нагрузка на нее. Первоочередная задача — оборвать эпидемический процесс.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».