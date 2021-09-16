Столичные врачи вылечили еще 1469 пациентов с COVID-19 за сутки
Столичные врачи вылечили еще 1469 пациентов с COVID-19 за минувшие сутки. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказали в Telegram-канале оперативного штаба.
Таким образом, общее число выздоровевших горожан увеличилось до 1 469 620.
В столице за последние сутки выявили 2479 новых случаев коронавируса. За минувшие 24 часа 647 человек госпитализировали, 45 пациентов скончались. По данным на 16 сентября, на ИВЛ находятся 258 человек.
За последние 24 часа в России выявили 19 594 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 14 сентября сообщил, что более 700 тысяч россиян с коронавирусом находятся под наблюдением врачей. По его словам, система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи, но сохраняется большая нагрузка на нее. Первоочередная задача — оборвать эпидемический процесс.
В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».