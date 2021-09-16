«Оранжевый» уровень опасности из-за заморозков объявили в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за заморозков. Об этом сообщает в четверг, 16 сентября, Гидрометцентр России.

Период предупреждения будет действовать с 21:00 17 сентября до 7:00 18 сентября. В Гидрометцентре предупредили, что местами заморозки могут составить минус три градуса.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве на выходных. В столице ожидается прохладная погода с сильным ветром.

По ее словам, температура воздуха будет на несколько градусов ниже нормы. В субботу москвичей ждет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 11–13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до отметки плюс 3–5 градусов. В воскресенье столица окажется под влиянием южного циклона. Погода в этот день будет облачной и ветреной.

Также Позднякова рассказала, что воздух в столице в конце сентября прогреется до плюс 19 градусов. Однако из-за холодных ночей такую погоду нельзя назвать бабьим летом. Синоптик добавила, что в этом году бабье лето длилось всего четыре дня и закончилось в понедельник, 13 сентября. В данный период воздух прогревался до плюс 25 градусов.