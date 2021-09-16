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«ВМ» восстановила картину событий в Воронежской области

Анна Михалюк

Происшествия
«ВМ» восстановила картину событий в Воронежской области
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

16 сентября в городе Лиски Воронежской области произошло нападение на отделение полиции. «ВМ» восстановила картину событий.

Около восьми часов утра местные жители обнаружили три трупа. У всех на теле были огнестрельные ранения. По предварительным данным, убитые — 59-летняя и двое ее детей — 19-летний сын и 5-летняя дочь.

Позже следственный комитет РФ подтвердил эту информацию.

— По предварительным данным, мужчина совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

После тройного убийства мужчина направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области и при помощи взрывного устройства (ВУ) совершил подрыв входной двери здания отдела полиции.

На видео хорошо видно, как мужчина прикрепил ВУ к двери участка.

Видео: Вечерняя Москва

В результате взрыва сотрудник взвода патрульно-постовой службы получил осколочное ранение голени правой ноги. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

После нападения мужчина сел в автомобиль «Нива» и уехал с места преступления в направлении города Острогожск Воронежской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

«ВМ» опубликовал фотографии мужчины, который может быть причастен к данным преступлениям. По словам собеседника издания, им является бывший сотрудник ЧОПа.

СК возбудил уголовное дело по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства.

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