«ВМ» восстановила картину событий в Воронежской области
16 сентября в городе Лиски Воронежской области произошло нападение на отделение полиции. «ВМ» восстановила картину событий.
Около восьми часов утра местные жители обнаружили три трупа. У всех на теле были огнестрельные ранения. По предварительным данным, убитые — 59-летняя и двое ее детей — 19-летний сын и 5-летняя дочь.
Позже следственный комитет РФ подтвердил эту информацию.
— По предварительным данным, мужчина совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
После тройного убийства мужчина направился к зданию ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области и при помощи взрывного устройства (ВУ) совершил подрыв входной двери здания отдела полиции.
На видео хорошо видно, как мужчина прикрепил ВУ к двери участка.
В результате взрыва сотрудник взвода патрульно-постовой службы получил осколочное ранение голени правой ноги. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
После нападения мужчина сел в автомобиль «Нива» и уехал с места преступления в направлении города Острогожск Воронежской области, сообщает пресс-служба СК РФ.
«ВМ» опубликовал фотографии мужчины, который может быть причастен к данным преступлениям. По словам собеседника издания, им является бывший сотрудник ЧОПа.
СК возбудил уголовное дело по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства.