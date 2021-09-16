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Стала известна личность подозреваемого, напавшего на отделение полиции в Воронежской области

Анастасия Волоснова

Происшествия
Стала известна личность подозреваемого, напавшего на отделение полиции в Воронежской области
Фото: Социальная сеть VK

Стала известна личность предполагаемого подозреваемого, который совершил нападение на отделение полиции в Воронежской области. По словам собеседника «ВМ», на отдел полиции мог напасть бывший сотрудник ЧОПа.

Стала известна личность подозреваемого, напавшего на отделение полиции в Воронежской областиФото: Социальная сеть VK

По предварительной информации, утром 16 сентября неизвестный мужчина с автоматом и в военной форме подъехал на автомобиле «Нива» к отделению полиции в городе Лиски и открыл огонь.

Через некоторое время он проник внутрь здания, подорвал взрывное устройство и убежал. В результате инцидента никто не погиб, один полицейский получил ранения.

Позднее стало известно, что мужчина, который подозревается в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области, может быть причастен еще к трем убийствам. По предварительным данным, после инцидента в отделении полиции мужчина убил троих человек в поселении Волчанском. Жертвами оказались женщина и двое детей.

СК возбудил уголовное дело «по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства».

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