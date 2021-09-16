Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Части ключа для расшифровки результатов онлайн-голосования в Москве раздали хранителям

Анастасия Волоснова

Общество
Части ключа для расшифровки результатов онлайн-голосования в Москве раздали хранителям
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ключ шифрования дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму разделили на восемь частей. Об этом рассказал в четверг, 16 сентября, председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Илья Массух.

По его словам, все бюллетени граждан будут зашифровываться специальным ключом. Для расшифровывания также будет создан ключ, который разделят на восемь частей. Они понадобятся только 19 сентября.

— Мы приняли решение о разделении этого ключа на восемь частей, из которых четыре части достанутся представителям парламентских партий, одна часть останется в ЦИКе, одна часть будет у Минцифры и одна — у Ростелекома. И одна часть останется в территориальной избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию. Все их мы запечатаем в сейф-пакеты, — отметил Илья Массух, слова которого приводит агентство городских новостей «Москва».

14 сентября стало известно, что свыше 2,3 миллиона москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование.

Выборы депутатов в Государственную думу РФ пройдут 17–19 сентября. На самые острые и интересные вопросы о дистанционном формате голосования «Вечерней Москве» ответили эксперты.

Читайте также:
ВыборыГосдумаЭлектронное голосование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Все мнения
О проекте