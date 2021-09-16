Адвокат дал советы по общению со следователем на допросе

Фото: пресс-служба суда

Адвокат Евгений Пронин объяснил, как взаимодействовать со следствием во время допроса. Эксперт рекомендует сначала встретиться со своим адвокатом и с ним выбирать стратегию общения.

— Я рекомендую вообще ни о чем не говорить на допросе. Я рекомендую молчать. Если у вас нет защитника и даже если это самый безобидный допрос, лучше ничего не говорить. Он может быть безобидным в начале, но кто его знает, может, сегодня следователь встал не с той ноги и ему захочется попрактиковаться на вас или применить к вам «гениальные» инструменты следствия и вывести на ответ, который нужен. Я считаю, был бы человек, а статья найдется. Лучше не коммуницировать со следствием, пока вы не посоветовались с адвокатом, — заявляет эксперт в интервью для YouTube-канала «Ходят слухи».

Он рассказывает, что в фильмах часто показывают, как подозреваемый общается со следствием и говорит, что это приносит свои плюсы, что взаимодействие необходимо. Однако Евгений Пронин этой точки зрения не разделяет.

— Мы видим в фильмах, что нужно сотрудничать со следствием, что, оказывается, там работают такие же люди, как и мы…. Но я считаю, что нет. Это специфика профессии. Не говорите ничего без адвоката, — рекомендует эксперт.

Американский журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей в мире за 2021 год. В их число вошел адвокат семьи Джорджа Флойда Бен Крамп.