Серей Собянин поздравил москвичей — чемпионов и призеров Паралимпиады в Токио

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных призеров и победителей Паралимпийских игр в Токио. Церемония вручения наград прошла в Белом зале мэрии.

Глава города отметил, что очень рад встретиться со спортсменами после тяжелых соревнований, а также подчеркнул их стойкость и блистательные выступления.

— Московские спортсмены, которые принесли в общую копилку 23 награды, выступили тоже очень и очень достойно. Вы еще раз доказали, что вы люди с неограниченными возможностями таланта, трудолюбия, силы воли, стремления к победе, — заявил Сергей Собянин.

По его словам, весь мир следил за Паралимпиадой в Токио. Также он поблагодарил российскую сборную и тренеров.

Мэр столицы выразил надежду, что в карьере спортсменов это далеко не последние соревнования, и пожелал им дальнейших профессиональных успехов.

Паралимпийцы из Москвы, завоевавшие золото, получат от местной мэрии по четыре миллиона рублей. Серебряным призерам заплатят по два с половиной миллиона, а бронзовым — по 1,7 миллиона рублей. Такое решение принял Сергей Собянин, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В субботу, 11 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о государственных наградах победителям и призерам Паралимпиады в Токио. Спортсменов наградят за высокие спортивные достижения, развитие отечественного спорта и проявленные на прошедшей Паралимпиаде в Токио стойкость и целеустремленность.