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Путин подписал указ о госнаградах победителям и призерам Паралимпиады в Токио

Илья Ашуров

Общество
Путин подписал указ о госнаградах победителям и призерам Паралимпиады в Токио
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами паралимпийцев, которые отличились на Играх в Токио. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе отмечается, что спортсмены награждаются за высокие спортивные достижения, развитие отечественного спорта и проявленные на прошедшей Паралимпиаде в Токио стойкость и целеустремленность.

Согласно документу, упомянутые в нем паралимпийцы получат одну из трех наград: орден Почета, орден Дружбы или медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».

В субботу, 11 сентября, Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города во время выступления в парке «Зарядье». Он отметил, что этот торжественный праздник объединяет миллионы россиян по всей стране.

При этом президент РФ подчеркнул особенные заслуги мэра столицы Сергея Собянина. Лидер государства отметил его «не всегда популярные, но вынужденные решения» во время пандемии коронавирусной инфекции.

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