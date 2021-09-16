Производство двух молочных комбинатов в Москве станет углеродно-нейтральным

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Царицынский и Лианозовский молочные комбинаты компании «Вимм-Билль-Данн» в столице переведут производство на полностью углеродо-нейтральное. Такое решение позволит снизить вредные выбросы в атмосферу до нуля к 2040 году. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в пресс-службе московского департамента инвестиционной и промышленной политики.

При этом компании будут сокращать количество первичного пластика в упаковке товаров и вторично использовать перерабатываемые, компостируемые и биоразлагаемые материалы.

В пресс-службе отметили, что в июне 2021 года московское правительство подписало меморандум о сотрудничестве с компанией PepsiCo Россия, в рамках которого реализуется программа по снижению опасных выбросов от производств.

— Царицынский и Лианозовский молочные комбинаты уже не первый год реализуют масштабную экологическую программу, соответствующую глобальным принципам устойчивого развития. Так, на двух московских заводах за последние пять лет удалось сократить потребление электроэнергии на 10 процентов, — заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Переработка, снижение количества используемого в производстве пластика и уменьшение выбросов в окружающую среду станут основным принципом совершенствования всех бизнес-процессов в городе.

В пресс-службе добавили, что «Вимм-Билль-Данн» планирует к 2030 году сократить на 50 процентов количество первичного пластика и использовать 50 процентов переработанного сырья.

— Экологические инициативы столичных предприятий получают широкую поддержку со стороны города. С 2016 года компания «Вимм-Билль-Данн» имеет статус промышленного комплекса Москвы, что обеспечивает ей значительные налоговые льготы, а значит, и средства на модернизацию производств, — заключил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Также система столичного транспорта в последние годы нацелена на сохранение экологии. Например, в субботу, 11 сентября, президент РФ Владимир Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Кремле в честь Дня города отметил, что массовое внедрение электробусов в транспортную систему столицы создает благоприятные условия для экологической ситуации в городе.