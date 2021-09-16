Представитель Моргенштерна ответил Аксенову, назвавшему кумиров молодежи «дном и отстоем»

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Концертный директор музыканта Алишера Моргенштерна Владимир отреагировал на заявление главы Крыма Сергея Аксенова, назвавшего «дном» известных людей, являющихся кумирами молодежи.

По результатам исследования компании Romir Influence Ranking Моргенштерн возглавил рейтинг доверия у российской молодежи. На втором месте оказался певец Егор Крид. Тройку замкнул экс-ведущий «Орла и решки», блогер Антон Птушкин. По мнению Аксенова, тренд доверия молодых людей к блогерам и артистам шоу-бизнеса неправильный, так как эти знаменитости ничего полезного стране не приносят.

— Сегодня мы видим, как акценты смещаются и кто пользуется доверием среди молодежи. Это люди — блогеры, шоу-бизнес… Там нет ни врачей, ни педагогов, ни Героев России. Извините меня — там самое дно в этой десятке, люди, которые никакой пользы стране не приносят и двигаются вперед, чтобы обеспечить деградацию нашего общества, молодежи. Это просто отстой…, — сказал глава Крыма.

Представитель Моргенштерна в беседе с «Вечерней Москвой» заметил, что каждый человек вправе свободно высказывать свое отношение к любому артисту.

— Мы свободно можем выражать свое мнение и свободно выражаем его в песнях и своем творчестве. Он (Аксенов — прим. «ВМ») тоже вправе это делать, высказывая свое положительное или негативное отношение к тому или иному артисту. Он такой же человек и имеет право что-то принимать или не принимать. Мы никак не относимся к его словам, — сказал Владимир.

Он предложил Аксенову послушать треки Моргенштерна.

— Желаем ему удачи, крепко обнимаем, целуем, передаем пламенный привет, пусть слушает наши песни, — посоветовал собеседник «ВМ».

Он добавил, что команда Моргенштерна делает все возможное, чтобы каждый слушатель мог «прикоснуться к творчеству» кумира молодежи.