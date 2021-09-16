Диетолог рассказала, почему от картофеля появляется акне
Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала, почему при соблюдении правильного питания стоит отказаться от регулярного употребления картофеля.
По словам диетолога, продукт состоит из воды и крахмала. При термической обработке крахмал фактически превращается в сахар, что повышает гликемический индекс продукта.
— Уровень глюкозы повышается так же, как если бы вы ели сладкое. В большинстве семей картофель — это основной овощ, он естся очень часто. Употребление картофеля 3–4 раза в неделю повышает риск диабета на 6–7 процентов. При нагревании крахмал превращается в клейстер. Вы должны понимать, что происходит со слизистой. Но в небольших количествах он не несет вреда, — говорит эксперт в новом выпуске на своем YouTube-канале.
Картофель может быть опасен для красоты и здоровья, считает Ксения Черная. Так, акне и другие похожие высыпания могут возникать на фоне чрезмерного употребления картошки.
— Когда мы употребляем продукты с высоким гликемическим индексом, поднимается уровень тестостерона и появляется акне. Именно поэтому мы должны понимать, какие продукты надо есть с точки зрения красоты и здоровья, — говорит эксперт. — Многие девушки сталкиваются с такой проблемой, как молочница. Так вот грибы обожают крахмал, так как это их питательная среда. Если у вас есть такие проблемы, то картофель строго исключается.
Самый опасный способ приготовления картофеля — жарка, а безопасный — приготовление картофеля в мундире. Чтобы сделать его еще полезнее, охладите, а потом снова разогрейте.
Заменить овощ можно другими, причем домочадцы не сразу догадаются о подмене.
— Замена привычному картофелю — батат. В отличие от нашего, он имеет много клетчатки и содержит много каротиноидов, что делает его полезнее. Его можно запекать в духовке, можно делать пюре. Можно использовать корень сельдерея. Никто не догадается, что в супе он, а не картошка. Ну или цветная капуста, — рассказывает эксперт.
Доктор Ковальков ранее объяснял, как можно есть картошку и худеть.