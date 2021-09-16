Диетолог рассказала, почему от картофеля появляется акне

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Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала, почему при соблюдении правильного питания стоит отказаться от регулярного употребления картофеля.

По словам диетолога, продукт состоит из воды и крахмала. При термической обработке крахмал фактически превращается в сахар, что повышает гликемический индекс продукта.

— Уровень глюкозы повышается так же, как если бы вы ели сладкое. В большинстве семей картофель — это основной овощ, он естся очень часто. Употребление картофеля 3–4 раза в неделю повышает риск диабета на 6–7 процентов. При нагревании крахмал превращается в клейстер. Вы должны понимать, что происходит со слизистой. Но в небольших количествах он не несет вреда, — говорит эксперт в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Картофель может быть опасен для красоты и здоровья, считает Ксения Черная. Так, акне и другие похожие высыпания могут возникать на фоне чрезмерного употребления картошки.

— Когда мы употребляем продукты с высоким гликемическим индексом, поднимается уровень тестостерона и появляется акне. Именно поэтому мы должны понимать, какие продукты надо есть с точки зрения красоты и здоровья, — говорит эксперт. — Многие девушки сталкиваются с такой проблемой, как молочница. Так вот грибы обожают крахмал, так как это их питательная среда. Если у вас есть такие проблемы, то картофель строго исключается.

Самый опасный способ приготовления картофеля — жарка, а безопасный — приготовление картофеля в мундире. Чтобы сделать его еще полезнее, охладите, а потом снова разогрейте.

Заменить овощ можно другими, причем домочадцы не сразу догадаются о подмене.

— Замена привычному картофелю — батат. В отличие от нашего, он имеет много клетчатки и содержит много каротиноидов, что делает его полезнее. Его можно запекать в духовке, можно делать пюре. Можно использовать корень сельдерея. Никто не догадается, что в супе он, а не картошка. Ну или цветная капуста, — рассказывает эксперт.

Доктор Ковальков ранее объяснял, как можно есть картошку и худеть.