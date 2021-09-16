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Лавров обратился к россиянам за рубежом накануне выборов в Госдуму

Иван Юминов

Политика
Лавров обратился к россиянам за рубежом накануне выборов в Госдуму
Фото: МИД РФ

Россиянам, проживающим и находящимся за рубежом, следует проголосовать на выборах в Госдуму, так как важен каждый голос. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в четверг, 16 сентября.

— Призываю вас, уважаемые друзья, принять активное участие в голосовании и поддержать ту партию и кандидатов, которым вы больше всех доверяете. Каждый ваш голос очень важен, — призвал дипломат.

Министерство, по его словам, делает все необходимое, чтобы россияне за рубежом смогли реализовать свое конституционное избирательное право в полной мере. С этой целью при посольствах и консульствах России по всему миру созданы 348 избирательных участков, добавил Лавров.

Глава ведомства подчеркнул, что избирательный процесс организован при строгом соблюдении законодательства. Процедура также соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям по обеспечению безопасности.

На зарубежных участках, как отметил он, ожидаются несколько сотен наблюдателей от Общественной палаты России, а также от прочих международных структур и политических партий. Внешнеполитическое ведомство сделает все возможное, чтобы выборы были честными, прозрачными и безопасными, приводит слова Лаврова сайт МИД.

Выборы депутатов в Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября.

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