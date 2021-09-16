Кулеба прервал выступление с критикой ООН из-за звонка Зеленского

Фото: mfa.gov.ua

Главе Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрию Кулебе пришлось прервать выступление на брифинге из-за звонка президента Владимира Зеленского.

— Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира, — выступал перед этим дипломат.

После чего министр прервал свою речь и попросил приостановить прямую трансляцию, так как ему позвонил глава государства. Кулеба вскоре вернулся и объяснил, что украинский лидер обсудил с ним ряд неотложных вопросов, отмечает телеканал «Царьград».

12 сентября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что тот готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, но на встрече нужно будет обсудить вопрос «оккупированных территорий».

На этой встрече должен стоять вопрос о якобы «оккупации» Россией части территории Украины, подчеркнул пресс-секретарь. Разговор и контакты по поводу саммита «поддерживаются на каком-то уровне», но Россия не хочет выносить на повестку дня «этот самый главный вопрос», добавил он.

7 сентября Кулеба подчеркнул, что тема Крыма будет включена в повестку переговоров Зеленского и Путина. Он добавил, что Москва «торгуется» о темах переговоров во время встречи президентов. При этом дипломат отметил, что Киев с помощью саммита «Крымская платформа» показал, что «никогда не забудет про полуостров».