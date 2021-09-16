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Таролог рассказала об истощении нервной системы Ксении Бородиной

Виктория Сикерина

Общество
Таролог рассказала об истощении нервной системы Ксении Бородиной
Фото: instagram/borodylia

Ведущая телепроекта «Дом-2» и блогер Ксения Бородина в последнее время часто болеет. Недавно за одну ночь она дважды побывала в столичных медицинских учреждениях. Сначала с заболеванием колена, а после — с отравлением.

Таролог Саона заявила, что такие недуги связаны с психическим здоровьем звезды.

— Это однозначно истощение нервной системы, она энергетически иссякла: я не чувствую биополя, энергетики вокруг нее, — пояснила эксперт.

По словам Саоны, такое эмоциональное состояние характерно для медийных личностей, так как они всегда находятся в центре внимания и концентрации взглядов поклонников.

Эксперт посоветовала Ксении Бородиной избавиться о навязчивых мыслей, заняться восстановлением энергетики и изучением чего-нибудь нового.

— Ей обязательно нужен отдых, после которого ей надо вступить в серьезные отношения, так как она из тех женщин, которые, если начинают общение, хотят, чтобы эти отношения закончились чем-то существенным, — цитирует таролога Пятый канал.

В четверг, 16 сентября, астрологи рассказали, какие знаки зодиакального круга чаще всего женятся и разводятся.

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