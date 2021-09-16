Названы четыре знака зодиака, которые часто женятся и разводятся

Фото: pixabay.com

Не у всех знаков зодиака получается создать крепкую семью на всю жизнь, брак с такими людьми не бывает стабильным. Они часто женятся и разводятся или подолгу пребывают в одиночестве, рассказали астрологи.

В семье Овен всегда отводит себе главную роль. Только его решения кажутся ему верными, и компромиссы тут не помогут. Отношение с Овном осложняются и тем, что он не прощает ошибок, часто скандалит на пустом месте и даже тиранит партнера. Не удивительно, что такой брак быстро заканчивается разводом.

Для очень свободолюбивого Стрельца брак кажется клеткой. Он легко может сойтись с партнером и в порыве чувств создать семью. Но страх ответственности вскоре вернет его с небес на землю. Оптимист по натуре, представитель этого знака пойдет на второй заход, и третий, и так далее в надежде встретить идеальную пару. Но между любовью и свободой всегда выберет вторую.

Типичный представитель Водолея не менее свободолюбив и более странен. Он часто себе на уме, витает в облаках, из-за чего партнер может подумать, что безразличен Водолею. Вторая половина может смириться с его чудаковатостью, но это все равно не гарантирует прочность союза. Если Водолей не получит в браке желаемую свободу, то он сбежит сам.

Партнер Козерога часто страдает от недостатка его внимания. Рожденный под этим знаком человек часто кажется холодным, потому что не привык лишний раз проявлять эмоции. Он расчетлив и умеет обеспечивать семью. Но в этом и его минус, так как расчетливость часто переходит в скупость. А споры из-за денег приводят к скандалам и разводу, передает Пятый канал.

Астрологи перечислили три знака зодиака, которые сами уничтожают свою любовь. Представители этих знаков зодиака постоянно ввязываются в ссоры и скандалы.