«Держу при себе»: Ирина Шейк впервые высказалась о слухах про роман с Канье Уэстом

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Российская модель Ирина Шейк впервые прокомментировала слухи, в которых говорилось о романтических отношениях с американским рэпером Канье Уэстом.

— Завтра пойдут слухи, что я встречаюсь со своим швейцаром, окей? А послезавтра это будет кто-то другой, — рассказала она.

Шейк также добавила, что в ее личной жизни всегда что-то происходит, но она «просто держит это при себе». Кроме того, уроженка Еманжелинска рассказала, что ее никогда не тянуло быть моделью, она лишь хотела помочь своей семье.

Ей, как она сама отмечает, сейчас 35 лет, и она выглядит хорошо. Но сможет ли она сохранить эту внешность в 45 лет, задалась вопросом Шейк.

Модель предположила, что на следующий день может бросить свою карьеру. А через год, возможно, никто не будет знать о ней, приводит слова Шейк издание Highsnobiety.

В конце мая американские СМИ заподозрили Шейк в романе с Уэстом. Предполагается, что дружба звезд переросла в нечто большее после продолжительной совместной работы в разных проектах.

При этом, по данным источников, знаменитости специально не афишировали свой роман из-за желания сохранить личную жизнь в тайне после громких расставаний. 10 июня их даже заметили вместе на отдыхе во Франции, который совпал по времени с днем рождения исполнителя.

Однако 14 июля СМИ сообщили, что звездная пара рассталась. По данным источников, это произошло перед отлетом Шейк и Уэста в Париж.

Модель, как утверждают издания, отвергла музыканта, когда тот предложил ей поехать в романтическое путешествие. Одной из версий этого названо то, что у нее до сих пор есть чувства к бывшему избраннику — актеру Брэдли Куперу.