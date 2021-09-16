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Почти 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

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Почти 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Почти 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали шесть рейсов и один отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны семь рейсов и семь отменили. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса и два отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Россия увеличит число регулярных рейсов на курорты Египта, а также в Венгрию, Катар и Казахстан с 21 сентября. Кроме того, в частности, увеличивается число вылетов из Санкт-Петербурга в Будапешт с 2 до 4 в неделю, а из Москвы в Нур-Султан — с 3 до 7 рейсов. Полеты по маршруту Сочи — Доха будут совершаться с частотой один рейс в неделю.

А Финляндия откроет с 1 октября выдачу виз для россиян, отправляющихся в деловую поездку, а также для обладателей просроченных мультивиз. Истекшая многократная шенгенская виза при этом должна быть выдана Финляндией на срок не менее двух лет, подчеркнул дипломат. Заявления, по его словам, будут приниматься от всех лиц, а прием будет осуществляться по предварительной записи.

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