Названы пять мужских имен, обладатели которых «высасывают соки» из женщин

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Эксперты сообщили, что существуют мужские имена, обладатели которых способны буквально высосать все соки из женщины, они являются энергетическими вампирами.

Так, с мужчиной по имени Петр лучше соблюдать дистанцию при общении. Они редко проявляются свои эмоции, чем часто обижают окружающих, а особенно восприимчивых людей. В плане отношений Петр подойдет той девушке, которая согласна быть зависимой от мужчины, ведь он любит все контролировать. Петр никогда не выберет в качестве спутницы властную и независимую женщину, ему нужна слабая личность. Он привык быть лидером во всех смыслах.

Геннадий уверен в себе и открыт, легко существует в обществе, но предпочитает не выделяться. С первого взгляда мужчина с этим именем может показаться честным и простым, но это далеко не так. Геннадий имеет высокий интеллект и хорошо скрывает свою настоящую сущность. Такие мужчины очень скрытные и хитрые. Когда Геннадий найдет свою вторую половину, его защитная оболочка милого мужчины разрушится вскоре. Он начнет изводить свою избранницу придирками, а когда она станет протестовать этому, то обязательно сделает ее виноватой.

Сначала Валерий кажется идеальным мужчиной: внимательный, добрый и галантный. В первое время кажется, что он идеальный и лучше его нет, однако вскоре Валерий начинает проявлять себя. Мужчина с таким именем не готов идти ни на какие уступки и нарушать свою зону комфорта. Он часто проявляет эгоизм и может не интересоваться жизнью второй половинки. Когда отношения уже близятся к свадьбе, Валерий пускает в ход тяжелую артиллерию и может начать запугивать, чтобы добиться желаемого.

У Игоря сложный характер. При знакомстве с обладателем этого имени складывается впечатление, что он открытый и веселей человек. В обществе об Игоре говорят только в положительном ключе, но его настоящий характер начинает проявляться примерно через год после знакомства. Игорь начинает проявлять сильную ревность, эгоизм и чувство собственного превосходства над избранницей. Из-за этого постоянно возникают ссоры.

Давид обладает неплохими мужскими качествами: упорство, мужественность и сила. Но его язык — главный его враг. Давид ничего не держит в себе — он все говорят прямо и открыто. Если ему что-то не понравится, то он не станет скрывать этого и выскажет свои недовольства. Женщина рядом с Давидом зачастую испытывает на себе агрессию и даже может услышать оскорбления в свой адрес, передает Пятый канал.

Названы пять женских имен, обладательницы которых сводят с ума мужчин. Бывает так, что человек удивительным образом сочетает в себе все черты, которые способны вскружить голову партнеру уже на первом свидании. Именологи перечислили имена, наделяющих своих носительниц способностью легко покорять мужские сердца.