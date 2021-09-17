Воздушно-космические силы РФ испытали новую противоракету для системы ПРО

Фото: Минобороны России

Воздушно-космические силы России успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПВО) на полигоне в Казахстане. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Испытания проводились на полигоне Сары-Шаган.

Генерал-майор Сергей Грабчук сообщил, что новая противоракета после серии испытаний «подтвердила заложенные характеристики», боевые расчеты успешно и с высокой точностью поразили условную цель.

Предыдущие испытания новой противоракеты системы ПРО проводились в апреле.

Западные эксперты обратили внимание на новейшую версию ЗРК «Бук-М3». Специалисты отметили, что у современной версии системы расширился арсенал для поражения воздушных объектов противника.