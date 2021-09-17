Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Воздушно-космические силы РФ испытали новую противоракету для системы ПРО

Юлия Курганова

Общество
Воздушно-космические силы РФ испытали новую противоракету для системы ПРО
Фото: Минобороны России

Воздушно-космические силы России успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы противоракетной обороны (ПВО) на полигоне в Казахстане. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Испытания проводились на полигоне Сары-Шаган.

Генерал-майор Сергей Грабчук сообщил, что новая противоракета после серии испытаний «подтвердила заложенные характеристики», боевые расчеты успешно и с высокой точностью поразили условную цель.

Предыдущие испытания новой противоракеты системы ПРО проводились в апреле.

Западные эксперты обратили внимание на новейшую версию ЗРК «Бук-М3». Специалисты отметили, что у современной версии системы расширился арсенал для поражения воздушных объектов противника.

Читайте также:
МинобороныИспытаниясистема ПВО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто вмешивается в думские выборы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Все мнения
О проекте