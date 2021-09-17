«Позавидует Януковичу»: Савченко предупредила Зеленского о возмущении граждан

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Высокие рыночные цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский «позавидует» экс-главе государства Виктору Януковичу. Об этом сказала бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко

Она прокомментировала ситуацию с высокими ценами на газ на Украине и выразила сомнение в том, что потребители в стране смогут покупать топливо по его текущей рыночной стоимости.

Савченко отметила, что многие прекрасно понимают, что Зеленский в данной ситуации будет пиариться и «бить кулачком», обещая не допустить повышения цен на газ для жителей Украины. При этом разницу с рыночной ценой будут оплачивать местные власти, но тогда они не смогут нормально функционировать.

— Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это чувствуют. И если Зеленский при этом действительно «запустит» закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича, — заявила Савченко в эфире канала «Первый независимый», передает РИА Новости.

В среду, 15 сентября, цена на газ достигла рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров. В конце торгов стоимость снизилась до 796,1 доллара. В этот же день сообщалось о росте цен до 850 долларов за такой же объем.

После отставки экс-президента Януковича в отношении него были возбуждены многочисленные уголовные дела. В 2015 году его лишили звания президента Украины. 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы.