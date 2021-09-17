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Рейтинг медицинских сервисов на основе искусственного интеллекта составили в Москве

Анастасия Колоскова

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Рейтинг медицинских сервисов на основе искусственного интеллекта составили в Москве
Фото: Павел Волков

Рейтинг сервисов на основе искусственного интеллекта, применяемых в столичной системе здравоохранения, опубликовали в рамках эксперимента по использованию компьютерного зрения в лучевой диагностике. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы подготовили список лучших решений эксперимента по исследованию компьютерного зрения в лучевой диагностике. Публикация рейтинга в открытом доступе поможет стимулировать конкуренцию между разработчиками искусственного интеллекта для развития перспективных технологий и объективно оценивать существующие решения, например перед внедрением в систему здравоохранения других регионов. Также использовать данные рейтинга смогут сами пациенты за рамками эксперимента: многие разработчики разрешают пользователям загружать свои исследования для получения второго мнения от ИИ-сервиса, а независимое сравнение поможет им адекватно относиться к полученным результатам, — рассказала заммэра.

Рейтинг подготовлен по инициативе московского Центра диагностики и телемедицины. Он выступил организатором эксперимента. Результаты работы ИИ в сфере медицины в мире принято оценивать по трем параметрам: чувствительности, специфичности и диагностической точности сервиса.

Московские специалисты дополнили эти параметры, посчитав, что их недостаточно. Рейтинг включает оценку не только сервиса, но и его адаптивность к единой информационной системе города и возможность работы с большим количеством исследований, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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