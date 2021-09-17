Жители столицы заполнили более 45 тысяч анкет перед посещением павильонов «Здоровая Москва»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С конца августа у москвичей появилась возможность сэкономить время, заранее заполнив в электронной медицинской карте анкету диспансеризации или анкету для переболевших коронавирусной инфекцией перед обследованием в павильонах «Здоровая Москва». Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

С начала запуска этой функции жители столицы заполнили уже более 45 тысяч анкет, сэкономив свыше пяти тысяч часов.

— Возможность заранее заполнить анкету в своей электронной медицинской карте оказалась очень востребованной у москвичей с самого момента появления такого функционала. Это очень удобно, ведь можно ввести необходимые данные в любой момент. Например, по дороге на работу, на обратном пути или направляясь в павильон «Здоровая Москва». В среднем сейчас каждый третий посетитель предпочитает заполнять анкету заранее, до прихода в павильон. Это делает процесс прохождения чекапа быстрее, — пояснили в пресс-службе комплекса.

Накануне основной диспансеризации в павильонах «Здоровая Москва» горожанам нужно заполнить обязательную анкету, которая включает сведения об анамнезе, вредных привычках, образе жизни. Эта информация нужна для назначения дополнительных исследований с целью уточнения диагноза. Переболевшие COVID-19 в свою очередь отвечают на вопросы, направленные на выявление постковидного синдрома, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Павильоны «Здоровая Москва» будут открыты в столичных парках до конца сентября. Они принимают посетителей с 08:00 до 20:00. Желающему пройти бесплатное обследование нужно иметь при себе паспорт и московский полис ОМС. В павильонах также можно сделать бесплатную прививку от коронавирусной инфекции.

Диспансеризацию прошли уже более 200 тысяч горожан, большинство из них — люди трудоспособного возраста.