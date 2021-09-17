Набиуллина заявила о планах ЦБ ограничить выдачу кредитов россиянам

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Сложившаяся в настоящее время ситуация на рынке потребительского кредитования вынуждает Банк России начать выдвигать запреты на выдачу отдельных ссуд. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, ЦБ утвердит соответствующие меры, как только получит на это разрешение.

По словам Набиуллиной, законопроект, который расширит полномочия Банка России, уже был внесен в Государственную думу. Задержки с его принятием связаны с разногласиями внутри правительства по этому вопросу.

— Пока коллег в правительстве мы не можем убедить, к сожалению. Есть какие-то опасения. Но, на наш взгляд, законопроект, конечно, нужно принимать быстрее, — заявила глава регулятора в интервью РБК.

Она подытожила, что ограничения по выдаче россиянам кредитов будут введены при первой возможности.

До этого, 1 июля, Центральный банк РФ ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. Подобная мера была вызвана ростом выдачи кредитов, которые ничем не обеспечены. В связи с этим выросла и долговая нагрузка населения за первый квартал 2021 года — с 11,7 до 11,9 процента, объяснили в ЦБ.