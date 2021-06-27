Банк России ужесточит регулирование выдачи потребительских кредитов с 1 июля

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Центральный банк РФ ужесточит регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов с 1 июля. Об этом стало известно в воскресенье, 27 июня.

Подобная мера вызвана ростом выдачи кредитов, которые ничем не обеспечены. В связи с этим выросла и долговая нагрузка населения за первый квартал 2021 года — с 11,7 до 11,9 процента, объяснили в ЦБ.

Кроме того, финансовый регулятор полагает, что повышение надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам понизит активность банков в этом сегменте. Это в свою очередь позволит достичь устойчивости банковского сектора.

Специалисты считают, что указанная мера приведет к увеличению стоимости кредитов.

— В сочетании с ростом ключевой ставки доступность таких кредитов для населения снизится, и в целом это может оказать некоторое влияние на динамику необеспеченного кредитования, — отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

При этом эксперт полагает, что спрос на подобное кредитование снизится не очень сильно. Банки продолжат их выдавать, так как они обладают достаточным запасом капитала, передает РИА Новости.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что новый финансовый кризис неизбежен. Однако у Банка России есть нужные инструменты поддержки экономики и населения в такой ситуации.