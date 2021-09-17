Центробанк задумался над предотвращением риска «пузыря» в «зеленой» экономике

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Центробанк в настоящее время занимается изучением климатических рисков и механизмов в работе компаний с целью простимулировать кредитование «зеленых» проектов. Однако в этом вопросе необходимо избежать возникновения «пузыря» на рынке «зеленого» финансирования. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

— Мы изучаем вопрос учета климатических рисков и стратегий компаний в регулировании, чтобы... не допустить недооценки рисков по «коричневым» компаниям, исключить риски greenwashing и не сформировать «пузырь» на рынке «зеленого» финансирования, — заявила глава регулятора.

Она также отметила, что кабмин РФ в настоящее время работает над стратегиями энергоперехода, которые позволят снизить риски для экономической отрасли, передает РИА Новости.

До этого Набиуллина оценила вероятность наступления в мире глобального экономического кризиса. По ее словам, начало мирового финансового кризиса маловероятно. Она уточнила, что во многих странах к настоящему моменту накопились долги. За счет этого в некоторых государствах могут возникнуть финансовые «пузыри».

Кроме того, глава ЦБ сообщила о планах Банка России ограничить выдачу кредитов россиянам. По словам Набиуллиной, законопроект, который расширит полномочия Банка России, уже был внесен в Государственную думу. Задержки с его принятием связаны с разногласиями внутри правительства по этому вопросу.