Выставка ко Дню оружейника открылась в Музее Победы

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Музей Победы представляет экспозиционный проект «Герои тыла», посвященный Герою Социалистического Труда, директору Тульского оружейного завода Борису Львовичу Ванникову.

Посетители увидят около 20 раритетов: образцы патронов и снарядов к минометам и зенитным пушкам, выпускавшихся на Тульском оружейном заводе, архивные фотографии.

Среди уникальных экспонатов —удостоверение № 1021 Государственного комитета обороны СССР на имя Ванникова о его реабилитации после временного ареста и назначении его заместителем наркома вооружения.

Из-за конфликта с Иосифом Сталиным по вопросу принятия на вооружение некоторых артиллерийских орудий 7 июня 1941 года Борис Ванников был арестован. 20 июля 1941 года он был освобожден «на основании указания директивных органов». Постановлением Государственного комитета обороны за подписью Иосифа Сталина Ванников был назначен заместителем наркома вооружения СССР.

9 июня 1942 года Ванникову была вручена грамота президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Героя Социалистического Труда, которое он получил за особые заслуги в области обеспечения Красной армии боеприпасами в трудных условиях военного времени. Кроме того, ему были вручены орден Ленина и золотая медаль «Серп и молот».

Выставка открыта до 5 ноября, сообщает пресс-служба музея.

В воскресенье, 19 сентября, в Музее Победы пройдет День оружейника, посвященный 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова. В программе праздника мастер-классы по сборке и разборке оружия, работа лазерного тира, концерт, показ документальных фильмов и выставка боевых трофеев, найденных поисковым объединением «Тризна».