Россия направила около 3 триллионов рублей на поддержку населения

Фото: Администрация президента РФ

Правительство Российской Федерации направило около трех триллионов рублей на поддержку разных категорий населения. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил президент РФ Владимир Путин.

— Россия направила порядка трех триллионов рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5 процента ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан… — заявил российский лидер.

По его словам, в эту сумму также вошли средства на поддержку предпринимателей, перезапуск цикла инвестиций, помощь субъектам и семьям с детьми.

Путин подытожил, что цифровые технологии и принципы экологичности в развитии страны станут основными факторами роста экономики в России, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что правительство России направит около трех миллиардов рублей на единовременные страховые выплаты для медицинских работников, заразившихся коронавирусом.

Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому будут выделены два миллиарда рублей на борьбу с распространением COVID-19 и других инфекций.