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Столичные врачи вылечили за сутки еще 1 359 пациентов с коронавирусом

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили за сутки еще 1 359 пациентов с коронавирусом
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Еще 1 359 жителей Москвы полностью выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом, общее число москвичей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 470 979.

За последние сутки в Москве выявили 2 537 новых случаев коронавируса. За 24 часа 599 человек с COVID-19 госпитализировали, 42 пациента скончались. По данным на 27 сентября на ИВЛ находятся 263 человека.

Столичные врачи вылечили за сутки еще 1 359 пациентов с коронавирусомФото: Оперштаб

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 700 тысяч россиян с коронавирусом находятся под наблюдением врачей. По его словам, система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи, но сохраняется большая нагрузка на нее. Первоочередная задача — оборвать эпидемический процесс.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

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