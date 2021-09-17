Полмиллиона голосов отдали москвичи на электронном голосовании в Госдуму

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Уже полмиллиона москвичей стали участниками электронного голосования. Выборы продлятся с 17 по 19 сентября.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

В первые часы голосования в систему поступало около 47 тысяч запросов в секунду. Это подтверждает популярность электронного голосования. Всего для участия в электронном голосовании зарегистрировались более двух миллионов москвичей.

Проголосовать онлайн могут горожане, успевшие подать заявление до 23:59 13 сентября. Они могут отдать свой голос в любое время с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября.

Принявшие участие в электронном голосовании москвичи в рамках акции «Миллион призов» смогут выиграть один из 250 тысяч различных призов. Получить сертификат в партнерских магазинах на сумму от 10 до 100 тысяч рублей, а также автомобиль и квартиру может каждый шестой участник онлайн-голосования.

На самые острые и интересные вопросы о дистанционном формате голосования «Вечерней Москве» ответили эксперты.