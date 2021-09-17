Коллектор дождевой канализации построят возле деревни Ватутинки

Фото: Анна Быкова

В поселении Десеновском около деревни Ватутинки построят коллектор дождевой канализации. Площадь проектируемой территории составляет порядка 11 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Председатель ведомства Юлиана Княжевская отметила, что реализация проекта позволит решить вопрос отвода дождевого стока с территории жилой застройки около деревни Ватутинки.

— Стоит отметить, что развитие ТиНАО требует комплексного подхода развития территории, в том числе инженерии. Проект необходим для решения проблемы затопления и заболачивания местности, — подчеркнула она.

Трасса коллектора будет прокладываться под землей. Она пересечет Калужское шоссе и выйдет в реку Десну через Ватутинский овраг. На поверхности будут установлены только люки камер. Проект подразумевает формирование открытого участка русла и укрепление берега реки при помощи сетки с натуральным камнем.

Коллектор будут прокладывать как открытым, так и закрытым способом. Его общая протяженность составит около одного километра, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что город одобрил строительство канализационного коллектора на западе Москвы. Проектируемая территория расположена в районах Солнцево и Ново-Переделкино, ее площадь составляет 3,58 гектара.