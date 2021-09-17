Эксперт объяснил высокий интерес москвичей к электронному голосованию

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Эффективная технология электронного голосования позволяет людям оперативно исполнить свой гражданский долг, поэтому формат вызывает большой интерес у граждан. Об этом рассказал директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его словам, столичные и федеральные власти при организации выборов показали открытость, что важно для общества. Он добавил, что система электронного голосования — это прогрессивная и эффективная технология, которая позволит уменьшить количество «разного рода нарушений».

— Я считаю, что чем раньше ты выполнил свой гражданский долг, чем быстрее ты проголосовал, тем больше у тебя свободного времени. В этом смысле поведение избирателей, которые пытаются в первые же часы как можно быстрее проголосовать, мне кажется логичным, — отметил Чеснаков, слова которого приводит агентство городских новостей «Москва».

По состоянию на 15:00 17 сентября количество принявших участие в онлайн-голосовании москвичей превысило 848 тысяч.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин 20 сентября по видеосвязи переговорит с главой ЦИК по итогам выборов в Госдуму.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.