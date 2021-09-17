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Производство вакцины от коронавируса AstraZeneca запустили в России

Анастасия Волоснова

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Производство вакцины от коронавируса AstraZeneca запустили в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» начала производство вакцины от COVID-19 по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Об этом рассказал в пятницу, 17 сентября, первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

По его словам, вакцину AstraZeneca производят для экспортных целей, так как российский рынок полностью обеспечен отечественными препаратами.

— Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме. Все возможно, в будущем особенно, но здесь и сейчас на волне ажиотажного спроса мы работаем со своими производствами, поддерживаем свою фарму, — пояснил Осьмаков, слова которого приводит РИА Новости.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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