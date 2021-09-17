Эксперт назвал ошибкой призыв ряда партий отказаться от участия в онлайн-голосовании

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Партии, которые призывали не голосовать онлайн, не смогут получить всех возможных голосов на выборах в Госдуму. Об этом рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его словам, многие партии не готовы к новым методам голосования и хотят «отрабатывать традиционные старые методы агитации».

— Я считаю ошибкой тех политических сил, которые демотивировали своих избирателей голосовать в ДЭГ потому что, во-первых, когда получим результаты по данным ДЭГ, очевидно, что эти избиратели не пришли, соответственно, будет перекос большой в пользу тех партий, которые мотивировали своих избирателей голосовать дистанционно, — цитирует Чеснакова агентство городских новостей «Москва».

По состоянию на 15:00 17 сентября количество принявших участие в онлайн-голосовании москвичей превысило 848 тысяч.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин 20 сентября по видеосвязи переговорит с главой ЦИК по итогам выборов в Госдуму.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.