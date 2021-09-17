Памфилова заявила, что явка на выборы в Госдуму составила 9,16 процента

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Явка на выборы в Госдуму по состоянию на 16:00 по московскому времени в РФ составила 9,16 процента. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, в настоящее время максимальная явка была зарегистрирована в Чукотской автономной области, Чеченской Республике и Туве.

— Явка по состоянию на 16 часов по РФ в целом 9,16 процента, — отметила Памфилова.

При этом минимальная явка зарегистрирована в Санкт-Петербурге, Севастополе и Москве. Памфилова пояснила, что явку учитывали без подсчета голосов в рамках дистанционного электронного голосования, пишет РИА Новости.

По состоянию на 15:00 17 сентября количество принявших участие в онлайн-голосовании москвичей превысило 848 тысяч.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин 20 сентября по видеосвязи переговорит с главой ЦИК по итогам выборов в Госдуму.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.