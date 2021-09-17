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Исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа начались в РФ

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа начались в РФ
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Исследования возможности применения совместно вакцин против COVID-19 и препарата от гриппа начались в России. Об этом рассказал в пятницу, 17 сентября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, исследования для оценки безопасности и эффективности подобной вакцинации проводят на животных.

— По результатам будут приниматься решения по дальнейшим шагам, — цитирует ТАСС Мурашко.

14 сентября Михаил Мурашко сообщил, что система здравоохранения РФ готова к оказанию медицинской помощи, но сохраняется большая нагрузка на нее. Первоочередная задача — оборвать эпидемический процесс.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

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