Трамваи продолжат работу по маршруту от ВДНХ до Медведкова 18 и 19 сентября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Движение трамваев продолжит функционировать в выходные дни, 18 и 19 сентября, на транспортном участке от ВДНХ до Медведкова. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что в эти дни не будет работать автобус, следующий по маршруту № 017.

Однако трамвай № 7 продолжит осуществлять пассажирские перевозки, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы появится новая остановка общественного транспорта «Метро «Ботанический сад» для автобусов, следующих по маршрутам №№ 195 и 789. Остановку организуют около выхода № 4 из Московского метрополитена.

В четверг, 17 сентября, в Департаменте транспорта Москвы жителей города предупредили, что вестибюль станции «Курская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена закроют с 17 сентября по 19 ноября.

Ограничение связано с проведением капитального ремонта трех эскалаторов в сторону первого выхода со станции. Пассажирам порекомендовали пользоваться другим вестибюлем на остановочном пункте.