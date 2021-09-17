Отопление включили почти во всех жилых домах и социальных учреждениях Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Отопление получили более 99 процентов жилых домов и социальных объектов в Москве. Об этом рассказал в пятницу, 17 сентября, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в данное время подходят к концу мероприятия по организации подачи тепла на городские объекты. Так, специалисты проводят пусконаладку оборудования.

— Работы ведутся в соответствии с графиком, отопление уже включено в 99,6 процента жилого фонда и 99,7 процента социальных учреждений, — отметил Бирюков.

Он напомнил, что процедура включения отопления занимает несколько дней — технологический срок составляет пять суток. Первыми тепло получают жилые дома, социальные объекты и офисы. Следом отапливать начали предприятия торговли и промышленности.

Специалисты подготовили к отопительному сезону более 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий. Бирюков уточнил, что мероприятия завершили в срок к 1 сентября, все тепловые сети были отремонтированы, пишет ТАСС.

До этого сообщалось, что сроки включения отопления в жилых домах Москвы стали самыми ранними за минувшие 20 лет. По этой причине в начале сентября начали подачу тепла в социальные учреждения по заявкам.

Во вторник, 14 сентября, в столичном контакт-центре снова запустили горячую линию по вопросам включения отопления в Москве. Позвонить со своим обращением можно по номеру +7 (800) 100-23-29.