Явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 60 процентов

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Свыше 50 процентов зарегистрированных на электронное голосование жителей Москвы проголосовали в первый день выборов в Госдуму. Об этом в пятницу, 17 сентября, рассказали в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

В первый день явка на онлайн-голосование составила 58 процентов. За выборами в этот день следили операторы видеоцентра, а также наблюдатели за электронным голосованием. Среди их заявок через приложение «Мобильный наблюдатель» специалисты обработали 450 обращений, говорится в Telegram-канале штаба.

При этом явка на выборы в Госдуму без учета онлайн-голосования на 20:00 по московскому времени в России составила 16,85 процента.

Онлайн на выборах уже проголосовал президент России Владимир Путин. Кроме того, дистанционно свой голос на выборах в Госдуму отдал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.