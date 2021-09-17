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В Кремле объяснили, как Путин проголосовал на выборах онлайн без телефона

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
В Кремле объяснили, как Путин проголосовал на выборах онлайн без телефона
Фото: roscongress/Вячеслав Викторов

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах с помощью телефона одного из своих помощников. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, 17 сентября.

Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму вечером 17 сентября.

— У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования, — объяснил Песков в интервью «Говорит Москва».

Кроме того, дистанционно свой голос на выборах в Госдуму отдал глава правительства России Михаил Мишустин.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

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