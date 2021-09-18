Бесплатные экскурсии пройдут в День туризма в Подмосковье

Храм Сергия Радонежского / Фото: Наталия Покровская / Вечерняя Москва

В некоторых регионах Московской области 25 и 26 сентября пройдут бесплатные экскурсии. Их приурочили к Международному дню туризма. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщила пресс-служба Комитета по туризму Подмосковья.

Желающим лучше ознакомиться с историей региона можно посетить Серпухов — в эти дни в городе пройдут четыре бесплатных экскурсии. Посетители увидят Высоцкий мужской и Владычный женский монастыри, узнают о купеческой жизни города и ознакомятся с историей известной купчихи Анны Мараевой.

В Зарайске можно посетить экспозицию местного музея, посмотреть на город с высоты обзорной площадки и послушать бесплатный инфотур. Гостям предложат посетить Зарайский кремль и местные уютные кафе.

Множество бесплатных мероприятий доступны в Дмитрове, Орехово-Зуеве, Сергиево-Посаде, Истре, Коломне, Солнечногорске и Звенигороде. На некоторые из их необходима предварительная запись. Более подробно с информацией и расписанием можно на сайте Комитета.

До этого сообщалось, что жители Московской области и туристы смогут бесплатно посетить 13 государственных музеев в рамках региональной акции «День туризма». В ведомстве тогда отметили, что цель акции — популяризировать культурные ценности и развить музейную деятельность в Подмосковье.