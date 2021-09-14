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Жители Подмосковья смогут бесплатно посетить музеи в рамках акции «День туризма»

Виктория Сикерина

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Жители Подмосковья смогут бесплатно посетить музеи в рамках акции «День туризма»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Жители Московской области и туристы смогут бесплатно посетить 13 государственных музеев в рамках региональной акции «День туризма». Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в подмосковном комитете по туризму.

Мероприятие пройдет 25 и 26 сентября.

В ведомстве отметили, что цель акции — популяризировать культурные ценности и развить музейную деятельность в Подмосковье.

— Жители и гости Московской области смогут посетить один из 13 государственных музеев бесплатно, — добавили в комитете.

В комитете по туризму добавили, что экскурсии останутся платными в дни проведения акции, передает «Подмосковье сегодня».

В четверг, 9 сентября, первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину разработать национальный проект, основной целью которого было бы сохранение и возрождение наследия России.

По его мнению, реализовать идею возможно через утверждение единой государственной программы, призванной восстанавливать и реставрировать памятники культуры, пострадавшие в годы красного террора и Великой Отечественной войны.

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