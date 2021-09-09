Нацпроект о возрождении культурного наследия предложили создать в России

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Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил разработать национальный проект, основной целью которого было бы сохранение и возрождение наследия России. Обращение с соответствующим предложением он написал на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В нем Петров отмечает, что регулярно сталкивается с подобным предложением, исходящим от граждан. Реализовать его можно через утверждение единой государственной программы, призванной восстанавливать и реставрировать памятники культуры, пострадавшие в годы Красного террора и Великой Отечественной войны.

— В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность разработки и реализации нового Национального проекта, целью которого будет создание единого перечня исторических объектов, нуждающихся в спасении и последующей реставрации, — цитирует текст обращения RT.

По мнению Петрова, такая программа станет основой духовного и нравственного возрождения России. Он предложил назвать новый нацпроект «Лазарь» или «Воскресение».

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева представляет выставку «Профессия — реставратор». Экспозиция расскажет о музейной реставрации на примере многолетнего опыта собственных мастерских. Выставка открыта с 8 сентября по 5 декабря.