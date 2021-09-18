США заявили, что Франция остается их «сильным партнером» после отзыва страной посла

Фото: pixabay.com/ru

Соединенные Штаты поддерживают связь с правительством Франции после отзыва после отзыва Парижем посла из-за создания альянса AUKUS. Об этом в субботу, 18 сентября, заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

— Мы понимаем их (представителей Франции - прим. «ВМ») позицию и в ближайшие дни продолжим участвовать в урегулировании наших разногласий, как мы это делали в другие моменты на протяжении истории нашего длительного союза, — сообщила она журналистам.

По ее словам, Франция остается одним из старейших союзников и «сильных партнеров» США.

— Мы разделяем долгую историю общих демократических ценностей и приверженность совместной работе для решения глобальных проблем, — передает ее слова РИА Новости.

До этого глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что страна отозвала своих послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта по поставкам подводных лодок в пользу Вашингтона из-за создания нового альянса. Решение принято из-за «особой серьезности» заявлений, которые США и Австралия сделали 15 сентября.

Он также назвал «ударом в спину» решение Австралии разорвать контракт с французской оборонной компанией Naval Group по подводным лодкам. Глава МИД страны подчеркнул, что из-за этой ситуации доверие к руководству Австралии теперь подорвано.

16 сентября стало известно, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Об этом сообщили в среду, 15 сентября, в канцелярии британского премьер-министра.

В заявлении было сказано, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». Эта инициатива получила название AUKUS. В рамках данного альянса государства планируют способствовать обмену технологиями.