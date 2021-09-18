США заявили, что Франция остается их «сильным партнером» после отзыва страной посла

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Соединенные Штаты поддерживают связь с правительством Франции после отзыва после отзыва Парижем посла из-за создания альянса AUKUS. Об этом в субботу, 18 сентября, заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
— Мы понимаем их (представителей Франции - прим. «ВМ») позицию и в ближайшие дни продолжим участвовать в урегулировании наших разногласий, как мы это делали в другие моменты на протяжении истории нашего длительного союза, — сообщила она журналистам.
По ее словам, Франция остается одним из старейших союзников и «сильных партнеров» США.
— Мы разделяем долгую историю общих демократических ценностей и приверженность совместной работе для решения глобальных проблем, — передает ее слова РИА Новости.
До этого глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что страна отозвала своих послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта по поставкам подводных лодок в пользу Вашингтона из-за создания нового альянса. Решение принято из-за «особой серьезности» заявлений, которые США и Австралия сделали 15 сентября.
Он также назвал «ударом в спину» решение Австралии разорвать контракт с французской оборонной компанией Naval Group по подводным лодкам. Глава МИД страны подчеркнул, что из-за этой ситуации доверие к руководству Австралии теперь подорвано.
16 сентября стало известно, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Об этом сообщили в среду, 15 сентября, в канцелярии британского премьер-министра.
В заявлении было сказано, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». Эта инициатива получила название AUKUS. В рамках данного альянса государства планируют способствовать обмену технологиями.
Опасные маршруты
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Советское мороженое
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Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО