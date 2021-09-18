Встреча Путина и Байдена обошлась Женеве не менее чем в 10 миллионов долларов

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

На встречу президентов США и России было потрачено не менее десяти миллионов долларов. Сумма может увеличиться на 10-15 процентов после более точных подсчетов. Об этом в субботу, 18 сентября, заявил глава пресс-службы руководства Женевы Эммануэль Куэно.

— Как вы понимаете, это все лишь предварительные оценки, итоговые данные могут вполне увеличиться на 10–15 процентов. Когда подсчеты завершатся, они будут отправлены федеральным властям в конце сентября, — рассказал он РИА Новости.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время нет конкретных планов касательно новой встречи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом.

Единственный на данный момент саммит с участием Путина и Байдена проходил в Женеве 16 июня. Первые переговоры политических лидеров, проходившие в узком составе за закрытыми дверями, завершились по истечении двух часов. Президентов в ходе беседы сопровождали глава МИД Сергей Лавров с российской стороны и госсекретарь Энтони Блинкен — с американской. Позднее состоялась расширенная двусторонняя встреча президентов.

Эксперт-американист Малек Дудаков в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что отношения России и США в ближайшее время не улучшатся, а останутся на прежнем холодном уровне. Точек соприкосновения между странами нет, хотя найти возможность для диалога вполне реально.