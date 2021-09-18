Столичные врачи вылечили от коронавируса 1280 пациентов за сутки

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За последние 24 часа московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1280 человек. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего с начала пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью поправились 1 472 259 пациентов.

За последний день в городе зафиксировали 2746 новых случаев заболевания. Госпитализированы из-за болезни были 627 человек, еще 51 гражданин скончался. По состоянию на 18 сентября на аппарате ИВЛ находятся 268 москвичей.

Первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привились пять миллионов жителей столицы. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщили в пресс-службе московской мэрии.

Массовая вакцинация против коронавируса началась в Москве в декабре прошлого года. В конце августа 2021 года Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ официально представлены «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».