Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в онлайн-голосовании на текущих выборах в Государственную думу. Свой голос в субботу, 18 сентября, глава столицы отдал в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

По словам мэра, ранее электронное голосование использовалось в качестве эксперимента только на региональных выборах.

Теперь же система впервые применяется для голосования на федеральных выборах в Госдуму.

— Несмотря на такой активный запрос, особенно в первые часы работы ДЭГа, несмотря на огромное количество DDoS-атак, атак хакеров, тем не менее дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надежным, — сказал Сергей Собянин.

Он уточнил, что применение онлайн-системы помогает «активизировать избирателей», а также сделать процесс голосования более простым.

Количество людей, которые предпочли на текущих выборах оставить свой голос в режиме онлайн, глава города оценил как по-настоящему огромное, передает агентство городских новостей «Москва».

Более полутора миллионов жителей Москвы уже приняли участие в онлайн-голосовании на текущих выборах. Информация следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием. По последним данным сайта, на выборах по федеральному избирательному округу было получено 1 501 598 голосов. На выборах в Госдуму по одномандатному округу проголосовали 1 437 260 человек.

Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.

Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.