Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
Сюжет:Выборы-2021
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в онлайн-голосовании на текущих выборах в Государственную думу. Свой голос в субботу, 18 сентября, глава столицы отдал в Общественном штабе по наблюдению за выборами.
По словам мэра, ранее электронное голосование использовалось в качестве эксперимента только на региональных выборах.
Теперь же система впервые применяется для голосования на федеральных выборах в Госдуму.
— Несмотря на такой активный запрос, особенно в первые часы работы ДЭГа, несмотря на огромное количество DDoS-атак, атак хакеров, тем не менее дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надежным, — сказал Сергей Собянин.
Он уточнил, что применение онлайн-системы помогает «активизировать избирателей», а также сделать процесс голосования более простым.
Количество людей, которые предпочли на текущих выборах оставить свой голос в режиме онлайн, глава города оценил как по-настоящему огромное, передает агентство городских новостей «Москва».
Более полутора миллионов жителей Москвы уже приняли участие в онлайн-голосовании на текущих выборах. Информация следует из данных сервиса по наблюдению за электронным голосованием. По последним данным сайта, на выборах по федеральному избирательному округу было получено 1 501 598 голосов. На выборах в Госдуму по одномандатному округу проголосовали 1 437 260 человек.
Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября.
Жители столицы могут отдать свой голос за депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух избирательных округах (№ 19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево; № 37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также за муниципальных депутатов в Щукине.